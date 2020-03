Enna: l’assessore Salvina Russo “Sono vicina a ogni lavoratore”

L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Enna Salvina Russo esprime tutta la sua solidarietà alle associazioni di categoria tutte, incontrate ieri insieme al sindaco Maurizio Dipietro a Sala Cerere.

“Voglio esprimere la mia solidarietà e vicinanza a ogni lavoratore e alle famiglie. A voi che siete la spina dorsale del nostro sistema economico va la mia vicinanza in queste ore combattute, durante le quali è stato necessario prendere decisioni difficili, quali sospendere a data da definirsi le proprie attività economiche. Per ogni incertezza e chiarimento – aggiunge la Russo – non esitate a contattarmi, sarò lieta di aggiornarvi”.

Il primo cittadino Dipietro, ascoltando le preoccupazioni dei presenti su impegni pregressi, tasse e mutui, ha assicurato, in sintonia con il Governo, che lavorerà per sospendere, prorogare e annullare dove possibile le imposte e tasse comunali e mettere in atto ogni provvedimento a tutela delle categorie interessate.

Anche l’economia ennese, gli esercenti e i ristoratori, si fermano dunque per garantire l’incolumità della comunità. L’unica vittima con atteggiamenti di responsabilità sarà il Covid19.

“La salute e la vita di tutti è più importante di qualunque altra cosa. Insieme ci rialzeremo”, ha concluso l’assessore Russo.