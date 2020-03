Enna: donate all’ASP 500 mascherine

Consegnate in dono 500 mascherine FFP1 all’ASP di Enna dalla dottoressa Caterina Lombardo, Dirigente Servizio 12 Servizio per il Territorio di Enna, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurare e Territoriale, Assessorato Regionale dell’Agricoltura e della Pesca Mediterranea. A ricevere gli importanti dispositivi di protezione il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dott. Francesco Iudica, insieme, nel momento della consegna, con il direttore dell’Ospedale Umberto I, dott.ssa Angela Maria Montalbano, e il dirigente della Farmacia Ospedaliera, dott.ssa Maria Ruscica.

La donazione è stata concordata dal dott. Mario Candore, Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, e dalla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale del DASOE, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Regionale della Salute.

“Ringrazio la dottoressa Caterina Lombardo – dichiara Iudica – ed esprimo, a nome dell’intera Azienda, profonda gratitudine per il dono ricevuto che incrementa il complesso delle dotazioni di protezione in questo frangente di grande emergenza. Si ringraziano, altresì, i dirigenti dei due Assessorati il cui gesto incoraggia l’impegno costante e continuo degli operatori sanitari del nostro territorio”.