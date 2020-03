Enna: buone pratiche agronomiche per rendere più sicure le strade

Adottare tecniche agronomiche sostenibili per prevenire e ridurre le erosioni dei terreni è un’occasione per mettere in pratica azioni in grado di contribuire fattivamente a ridurre il rischio sempre più frequente delle frane e delle erosioni che, spesso, mettono a dura prova la viabilità provinciale.

La situazione attuale della rete stradale provinciale, a causa anche delle ridotte disponibilità finanziarie del Libero Consorzio Comunale di Enna, non è ottimale e per questa ragione è emersa la necessità di trovare idonee soluzioni economicamente sostenibili per contenere in caso di forti precipitazioni il rischio della tracimazione di fango e di detriti nella sede stradale, evitando gravi conseguenze alla viabilità.

Il commissario straordinario della ex Provincia di Enna, Girolamo Di Fazio ha così inviato una nota alle organizzazioni agricole professionali invitandole a sensibilizzare gli agricoltori e i proprietari dei terreni limitrofi a rispettare le buone pratiche agronomiche, in modo da contribuire alla salvaguardia e alla sicurezza della viabilità stradale.

Difatti, gli interventi che spesso si rendono necessari e urgenti sulla rete viaria provinciale, lunga oltre 1000 chilometri, riguardano principalmente la rimozione dell’accumulo di fanghi e detriti che vengono giù dai terreni a seguito delle abbondanti precipitazioni. Una pratica agronomica suggerita dall’agronomo dell’Ente, Andrea Scoto, potrebbe riguardare l’inerbimento controllato delle fasce adiacenti alle scarpate stradali, che significa praticamente non arare profondamente il terreno a monte e lasciare nella fascia di rispetto un manto erboso dallo sviluppo contenuto. A questa pratica va associata sempre una manutenzione dei canali per contenere la tracimazione dei fanghi. Agli agricoltori si suggerisce di ridurre le arature profonde e in alternativa privilegiare lavorazioni superficiali del terreno in modo da rallentare i processi erosivi. Tutto ciò per evitare anche di incorrere in sanzioni previste dagli articoli 31 e 32 del Codice della strada.

Come sottolinea il comandante della Polizia Provinciale, Lucio Ferrigno, è necessario informare gli agricoltori per prevenire le infrazioni. Nell’ottica di prevenire le azioni repressive è auspicabile un rapporto di proficua collaborazione tra l’Ente, con i suoi uffici, Agricoltura, Viabilità e Polizia provinciale, e il mondo agricolo.

Per questa ragione il Commissario Straordinario ha inteso invitare le organizzazione agricole professionali a svolgere ognuno la propria parte.

“Comprendo a pieno le difficoltà che il settore agricolo attraversa – ha dichiarato – ma sono altrettanto fiducioso e certo che una maggiore collaborazione tra pubblico e privato porterà a concreti e reciproci vantaggi non solo per la sicurezza stradale ma anche per la salvaguardia dell’ambiente”.