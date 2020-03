Caltanissetta: scaricabile il modello dell’autocertificazione per gli spostamenti.

A contrasto dell’epidemia del coronavirus, il D.P.C.M. del 9 marzo u.s., esecutivo dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, ha imposto per l’intero territorio nazionale le limitazioni alla libertà di circolazione e movimento già previste dall’art. 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo u.s. per determinate aree, definite a “contenimento rafforzato”. Sono stati estesi: il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le limitazioni al movimento delle persone, che potranno uscire da casa per validi motivi (esigenze lavorative, situazioni di necessità, salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza), e dei quali si dovrà dare certificazione, anche attraverso dichiarazione che dovranno essere appositamente autocertificati secondo la modulistica messa a disposizione da parte del Ministero dell’Interno (scaricabile al seguente link https://questure.poliziadistato.it/statics/28/modello-autocertificazione.pdf?lang=it). Inoltre estese restrizioni per gli orari di apertura degli esercizi pubblici (dalle 6.00 alle 18.00) e la violazione comporterà la sanzione accessoria della sospensione dell’attività. Controlli sono stati disposti già da oggi su tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per mezzo di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che provvederanno agli accertamenti sulla veridicità delle motivazioni addotte nelle autocertificazioni acquisite. Si raccomanda a tutti coloro che hanno necessità di muoversi, specie fuori il comune di residenza, di munirsi dell’autocertificazione sopra indicata.