Enna: Questura, nuove disposizioni per il ricevimento del pubblico

In relazione alle istruzioni impartite dal D.C.P.M. dell’8 marzo 2020, la Questura di Enna avvisa gli utenti che fino al 3 aprile 2020, il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Enna riceverà previo appuntamento telefonico, nelle seguenti giornate: LUN, MER, e VEN dalle ore 09.00 alle ore 12.00, MAR dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Di seguito si comunicano i recapiti telefonici degli Uffici in argomento: Ufficio Armi: tel. 0935.522468 -0935.522464; Ufficio Autorizzazioni: tel. 0935.522459; Ufficio Passaporti: tel. 0935.522629; Ufficio Squadra Polizia Amministrativa: tel. 0935.522469 – 0935.522605.

Al fine di consentire la completa acquisizione delle istruzioni in tema di contenimento del contagio da Covid- 19, la Questura invita a prendere visione dei provvedimenti consultabili nei portali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione Siciliana.