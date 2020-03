Enna: Emergenza Coronavirus, proseguono i controlli verso chi ha l’obbligo di permanenza domiciliare

Si è da poco concluso il briefing del Centro Operativo Comunale di protezione civile relativo all’emergenza Coronavirus.

Questo il resoconto. Proseguiranno i controlli per verificare che chi, rientrato dalle zone a rischio, abbia ottemperato agli obblighi di autodenuncia e di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. Disposta, inoltre, la verifica dell’osservanza dell’obbligo di permanenza domiciliare per chi si è autodenunciato.

Per quanto riguarda il personale del Comune, ulteriore incentivo del lavoro da casa (lavoro agile), con priorità per i dipendenti considerati a rischio per motivi di salute e per i genitori con bambini in età prescolare o scolare.

Per quanto riguarda, infine, gli anziani è operativa la sala del COC per fruire del servizio di acquisto di beni essenziali a cura dei volontari di protezione civile.