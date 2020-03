Piazza Armerina: il Vescovo Gisana scrive alle parrocchie della diocesi

“È un momento drammatico quello che stiamo vivendo e ritengo sia doveroso mostrare solidarietà verso coloro che vivono in maniera personale questa situazione virale e ai loro familiari”.

Lo dice il vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Mons. Rosario Gisana intervenendo sull’emergenza Coronavirus.

“La nostra solidarietà deve diventare preghiera, sostegno e accompagnamento anche nei confronti di coloro che si stanno adoperando per trovare soluzioni adeguate. Penso – aggiunge – ai medici agli infermieri, a quanti stanno studiando questo virus, in modo particolare gli scienziati che vivono una tensione forte e nello stesso tempo carico di aspettative”.

“Desidero che la nostra comunità diocesana si unisca e la nostra preghiera – rivolta a Colui che confessiamo come ‘Amante della vita’ – sia certezza perché sappiamo che Gesù, Nostro Signore, è liberatore da questo male. Chiedo a tutto il popolo di Dio, nella lungimiranza di quanto è richiesto, di collaborare con impegno e soprattutto con quella fiducia che connota la nostra adesione al Signore – prosegue – ai parroci di mantenere la loro presenza nelle comunità parrocchiali, dando la possibilità, alla luce di quanto è prescritto sulla distanza interpersonale, del conforto spirituale. Sono persuaso che Dio, «amante della vita» (Sap 11,26), ci libererà da ogni male, mentre ciascuno di noi, considerata l’emergenza, è chiamato ad essere solidale con il prossimo e fervente nell’affidarsi alla divina provvidenza. La nostra certezza si fonda su quanto ha proferito Gesù agli apostoli: «io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).

Il Vescovo ha anche inviato una lettera alle parrocchie che si riporta qui di seguito.

AL POPOLO SANTO DI DIO

Carissimo,

a seguito di una nota che la Conferenza Episcopale Italiana ha emanato, ieri 8 marzo 2020, in interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui decreto sospende in via preventiva fino a venerdì 3 aprile, salvo nuove disposizioni, «le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri», recepiamo quanto è affermato in modo perentorio: «Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica». Pertanto dispongo che:

1) le chiese restino aperte per la preghiera personale. I fedeli laici abbiano la possibilità di pregare il Signore in un momento così delicato della nostra Nazione;

2) le messe, feriali e festive, siano sospese. È consentito al parroco di celebrare a porte chiuse e ai consacrati di mantenere nelle loro comunità, con estrema discrezione, il loro abituale ritmo di preghiera;

3) limitatamente alle indicazioni liturgiche, non si rifiuti la comunione a quei fedeli che ne faranno richiesta, evitando che questo momento divenga un appuntamento fisso;

4) le messe di matrimonio vengano sospese. Se tuttavia, per qualche seria motivazione, la celebrazione non può essere rinviata, si ammette a codeste condizioni:

a) la presenza di parenti più prossimi;

b) la celebrazione a porte chiuse;

c) l’osservanza della distanza tra parenti.

5) le esequie vengano celebrate con il rito della benedizione presso il cimitero o al massimo nelle case, alla presenza dei parenti più prossimi;

6) raduni, incontri, momenti di preghiera, che caratterizzano le attività pastorali di una parrocchia o di un vicariato, siano sospese.

Chiedo a tutto il popolo di Dio, nella lungimiranza di quanto è richiesto, di collaborare con impegno e soprattutto con quella fiducia che connota la nostra adesione al Signore; ai parroci di mantenere la loro presenza nelle comunità parrocchiali, dando la possibilità, alla luce di quanto è prescritto sulla distanza interpersonale, del conforto spirituale. Sono persuaso che Dio, «amante della vita» (Sap 11,26), ci libererà da ogni male, mentre ciascuno di noi, considerata l’emergenza, è chiamato ad essere solidale con il prossimo e fervente nell’affidarsi alla divina provvidenza. La nostra certezza si fonda su quanto ha proferito Gesù agli apostoli: «io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).

Devotissimo nel Signore

+ Rosario Gisana