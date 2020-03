Enna: positivo bilancio per la raccolta della carta, il Comune nel “Club degli EcoCampioni”

Si è concluso nel 2019 il progetto di avvio della raccolta di carta e cartone che ha visto la sinergia del Comune di Enna, la società EcoEnnaServizi srl e il Consorzio Comieco per il miglioramento qualitativo e quantitativo di carta e cartone nel territorio comunale.

“Carta e cartone finiscono qui… per non finire mai”. È questo lo slogan che appare sulla fiancata dei cartonmezzi, i camioncini dedicati alla raccolta della carta e del cartone che circolano per le strade di Enna. Ed è davvero un grande impegno quello profuso dai cittadini ennesi che ha portato il Comune di Enna a una produzione annua procapite di 41 kg ad abitante. Dato grazie al quale il Comune di Enna è entrato a far parte del Club degli EcoCampioni in carta e cartone, club ideato da Comieco per raccogliere e divulgare le buone pratiche dei Comuni che raggiungono un buon livello di raccolta.

“Il risultato può essere ritenuto ancor più importante – sottolinea il Sindaco Maurizio Dipietro – se si pensa che il servizio di raccolta è entrato a regime da circa un anno e in tal senso plaude la sensibilità e l’impegno mostrata dalla maggior parte dei suoi concittadini”.

Per tale risultato la società EcoEnnaServizi ringrazia il Consorzio Comieco per l’importante supporto garantito e per l’essere parte attiva di un processo la cui fase di avvio si è conclusa, ma che necessita di ulteriore impegno da parte di tutti per raggiungere rese ancora maggiori in termini di carta e cartoni avviati a recupero.

“Grazie alle azioni messe in campo da Ecoennaservizi, con il supporto di Comieco, la raccolta differenziata di carta e cartone è cresciuta nel 2019 del 40%” dichiara Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco.

“L’auspicio – prosegue – è che i passi avanti fatti fino ad ora continuino e che le buone pratiche si consolidino sempre più, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Proprio il miglioramento della qualità è l’obiettivo cui tendere e ci auguriamo di poterlo raggiungere lavorando insieme ad Ecoennaservizi in questa direzione”.