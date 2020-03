Enna: l’Asp sul caso di positività riscontrato

“Il riscontro del caso di positività in un dipendente dell’Ospedale Umberto I è correlato all’ambito dei controlli eseguiti in riferimento alla positività del medico catanese”.

Lo fa sapere l’Asp di Enna.

“Il dipendente è in quarantena al momento e, terminato il periodo, – dichiara la Direzione Sanitaria – si ritiene possa essere riammesso in servizio”.