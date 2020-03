Emergenza Coronavirus in Sicilia: gli obblighi per chi proviene dalle zone a rischio

SI AVVISA LA POPOLAZIONE CHE CON LE ORDINANZE NN.3 e 4 DEL 08.3.2020 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA HA EMANATO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

IN PARTICOLARE – AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA – HA DISPOSTO CHE CHIUNQUE NEI QUATTORDICI GIORNI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELLE ORDINANZE NN. 3 E 4 ABBIA FATTO INGRESSO IN SICILIA DOPO AVER SOGGIORNATO IN ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO O SIA TRANSITATO E ABBIA SOSTATO NEI TERRITORI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, RIMINI, PESARO E URBINO, VENEZIA, PADOVA, TREVISO, ASTI, ALESSANDRIA, NOVARA, VERBANIO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, DEVE COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA:

a) AL COMUNE PRESSO IL QUALE INTENDONO RISIEDERE O SOGGIORNARE (all’indirizzo mail istituzionale);

b) AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO;

dp.siav@aspag.it -vittorio.spoto@aspag.it

dip.prevenzione@asp.cl.it sorveglianza.covid19@aspct.it),

direzionesanitaria@aspct.it

direzione.sanitaria@asp.enna.it,

dipartimentoprevenzionesalute@pec.asp.enna.it,

direttore.dip.salute@asp.enna.it

salvatore.muscolino@asp.messina.it

dipprevenzione@asppalermo.org

francesco.blangiardi@asp.rg.it

dipartimento.prevenzionemedico@asp.sr.it

francesco.digregorio@pec.asptrapani.it,

dipartimento.prevenzione@asptrapani.it

c) AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA;

REGISTRARSI

PRESSO IL SITO WEB della Regione Siciliana: www.siciliacoronavirus.it scaricando il modulo e compilandolo;

OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO

L’isolamento fiduciario comporta il mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo in Sicilia con divieto di contatti sociali, il divieto di spostamento e di viaggi.

Occorre, inoltre, rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza.

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERÀ LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL’ART.650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI È POSSIBILE CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.45.87.87.