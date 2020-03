Caltanissetta: controlli del territorio dei carabinieri, elevate diverse contravvenzioni al Codice della strada.

I Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, nella notte tra il 6 ed il 7 marzo hanno effettuato numerosi controlli sul territorio di competenza e sulle principali arterie cittadine e extraurbane, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e a garantire il regolare flusso stradale.

Numerose le autovetture e relativi occupanti controllati, elevate diverse contravvenzioni al Codice della strada per infrazioni connesse, perlopiù, alle norme di comportamento.

I militari, inoltre hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria un giovane residente nel capoluogo, colto alla guida di un’utilitaria in stato ebbrezza alcolica: nei suoi confronti è scattato anche il ritiro immediato della patente.

Nel complesso, nell’arco del servizio, sono state:

identificate nr. 52 persone e controllati nr. 38 autoveicoli;

persone e controllati nr. autoveicoli; controllate nr. 12 persone sottoposte a misure di sicurezza varie o agli arresti domiciliari;

persone sottoposte a misure di sicurezza varie o agli arresti domiciliari; elevate nr. 3 contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada e ritirata nr. 1 carta di circolazione, per omessa revisione periodica;

contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada e ritirata nr. carta di circolazione, per omessa revisione periodica; verificata la regolarità di nr. 1 esercizio pubblico.

Questi servizi si inseriscono in un quadro preventivo posto in essere dalla Compagnia Carabinieri di Caltanissetta per esercitare un’azione di controllo del territorio incisiva e capillare e contribuire alla sicurezza in generale, soprattutto nei fine settimana.