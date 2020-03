Enna: sospese le Messe fino al 3 Aprile in tutte le chiese

Il Vicario Foraneo della città di Enna don Giuseppe Fausciana, in linea con il Decreto “Coronavirus” della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) di oggi 8 marzo 2020, CS n.11/2020, che accoglie l’interpretazione fornita dal Governo che include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”, ha comunicato la sospensione delle celebrazioni eucaristiche in tutta la città di Enna fino a venerdì 3 Aprile.

“L’accoglienza del decreto – ha scritto Fausciana sui social – è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica”.

Le messe domenicali di quaresima (III, IV e V) saranno trasmesse in streaming senza la presenza dei fedeli.