Enna: Emergenza Coronavirus, attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Su disposizione del Sindaco Maurizio Dipietro, è stato attivato, in via preventiva, per monitorare la situazione nel territorio di Enna, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio comunale.

Il COC sarà operativo tutti i giorni, sino al 3 aprile 2020, dalle ore 8.30 alle ore 19.00.

Contestualmente è stata attivata la Sala Operativa per fornire indicazioni ed informazioni ai cittadini contattando i seguenti numeri telefonici: 0935/20420-20421-20422.