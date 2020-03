Enna: Umberto I, riparte Cardiologia

All’Umberto I di Enna nessun caso, ad oggi, di persone e personale affetti da Coronavirus.

Alle 22,20 di venerdì sera arriva l’ufficialità: da domani, in regime ridotto, la Cardiologia del nosocomio ennese riaccende i motori. Pronti i turni per infermieri, una decina, e medici-cardiologi (di cui uno attualmente in servizio). Dopo avere incrociato dati su integrità sanitaria (negatività al tampone faringeo) e disponibilità, il primario Lello Vasco, in dialogo costante con il management aziendale, si impegna a riportare il reparto alla consueta serenità. Da domani – dopo avere sanificato i locali – anche i pazienti ricoverati temporaneamente presso altre unità torneranno al secondo piano. Sino a mercoledì 11 – giornata nella quale dovrebbe terminare il periodo di quarantena – saranno garantite le urgenze e i servizi sanitari dei pazienti ricoverati. Per buon senso – sottolinea il primario – si limiteranno le visite parentali. Restano stabili le condizioni dell’apprezzato cardiologo catanese attualmente in quarantena presso il proprio domicilio nella città etnea.

Il primario Vasco ha dichiarato tramite il suo profilo social: “Mi corre l’obbligo di sottolineare la tempestività e l’efficienza dell’organizzazione della nostra Asp nell’affrontare l’emergenza legata alla positività al coronavirus di un nostro collega, il quale sta meglio e si trova nella sua abitazione di Catania. Tra l’altro al momento dell’insorgenza dei primi sintomi di infezione era in ferie da qualche giorno. Con puntualità l’Unità di crisi predisposta ad hoc dal Direttore generale Dr. Iudica e diretta dal Direttore Sanitario Dr. Cassará ha provveduto ad effettuare i tamponi oro faringei in favore di tutti i pazienti ricoverati in Cardiologia che sono risultati tutti negativi. Anche i dipendenti in servizio sono stati controllati ed i risultati emersi sono ok. Tutti stiamo bene e siamo pronti a riprendere a pieno ritmo le attività in favore dei cardiopatici. Un ringraziamento sentito a tutto il personale sanitario in servizio per la dedizione, la pazienza e la serenità dimostrate nell’affrontare l’emergenza”.

Angela Montalto