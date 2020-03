Enna: l’Avis invita a continuare a donare sangue

Nei confronti del personale sanitario ed, in particolare, all’Unità di crisi dell’Asp, l’Avis comunale di Enna esprime profonda gratitudine per la professionalità nel gestire la situazione creatasi in seguito all’emergenza Coronavirus e per continuare a garantire un servizio eccellente ed in totale sicurezza.

L’Avis precisa che “non ci sono rischi per i donatori e che presso il Centro Trasfusione l’attività si svolge regolarmente ed invita tutti i soci ad effettuare la donazione con serenità ribadendo la totale sicurezza di quel gesto di altruismo che ci porta a salvare delle vite. Un calo delle donazioni mette a serio rischio la vita di moltissime persone che, senza le trasfusioni, non possono sopravvivere. Senza sangue non si possono gestire le emergenze, non si può garantire la normale gestione degli interventi e, soprattutto, non si possono salvare le persone. È per ognuno di queste persone e per i loro familiari che si si pregano i donatori di andare a donare e vincere la paura regalando gioia e vita”.

Domani mattina diversi componenti del Direttivo dell’Avis di Enna andranno ad effettuare la donazione e sono certi “di trovare al Centro Trasfusionale altri alleati per vincere la partita e no fare esaurire le scorte di sangue”.