Enna: Emergenza Coronavirus, le misure adottate dalla Soprintendenza

Al fine di ridurre il rischio di contagio da Covid-19, la Soprintendenza di Enna comunica che l’utenza esterna potrà recarsi presso i propri uffici solo nei giorni previsti per il ricevimento del pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 9,15 alle ore 13 e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30) esclusivamente per appuntamento da concordare chiamando dalle ore 9 alle 13 di tutti i giorni il numero 0935.507611.

Le pratiche in entrata e in uscita dovranno essere consegnate o prelevate esclusivamente nel front office posto al piano terra degli uffici.

Il Soprintendente riceve per appuntamento chiamando il numero 0935.5076322.