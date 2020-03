Caltanissetta: sorpreso a incendiare cavi elettrici di rame all’interno di un rudere di campagna, 38enne denunciato.

I poliziotti della sezione volanti, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un nisseno, 38enne, gravato da precedenti giudiziari e avvisato oralmente dal Questore di Caltanissetta, per i reati di ricettazione e combustione illecita di rifiuti pericolosi. La pattuglia, nel corso dei servizi di controllo del territorio, è intervenuta in una zona rurale, ubicata lungo la S.P. 202, presso il Villaggio Santa Barbara dove, all’interno di un rudere di campagna, ha sorpreso l’uomo, che stava appiccando il fuoco a una grossa matassa di cavi elettrici di rame. Alla vista degli agenti, questi ha maldestramente e invano tentato di spegnere le fiamme che sprigionavano un forte odore acre e un intenso fumo nero. E’; stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estinguere in sicurezza la combustione. L’uomo non ha saputo fornire indicazioni utili circa la provenienza dei cavi. La matassa, ormai completamente bruciata, del peso di circa 80 chilogrammi è stata sequestrata e l’uomo denunciato.