Caltanissetta: controlli della Polizia Stradale finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali a causa dell’alta velocità.

Al fine di rendere più sicure le arterie stradali della provincia di Caltanissetta, nei primi due mesi dell’anno, le pattuglie della Polizia Stradale hanno svolto numerosi servizi con telelaser, contestato 601 infrazioni al codice della strada, di cui 80 per eccesso di velocità, sequestrato 30 veicoli e decurtati 976 punti patente. La specialità della Polizia di Stato, per limitare gli incidenti stradali, ha utilizzato gli autovelox, oltre che sulle strade statali, 626 (Caltanissetta-Gela); 115 (Gela –Licata) e 117 (Gela-Catania), anche nella periferia di Gela – contrada Macchitella, Spinasanta e zona Ponte Olivo. I predetti controlli, come disposto dal Questore di Caltanissetta, saranno estesi anche lungo l’intero tratto del Lungomare Federico II di Svevia in Gela, nel tratto compreso tra la rotonda Est Macchitella fino alla Via dell’Acropoli. L’obiettivo è quello di ridurre gli incidenti stradali a causa dell’alta velocità dei veicoli transitanti nel suddetto tratto e garantire così la sicurezza e l’incolumità di quanti lo percorrono. Tale tratto di strada, data la presenza di diversi locali, è, infatti, caratterizzato da un intenso transito di veicoli nonché di pedoni e ciclisti.