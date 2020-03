Enna: medico catanese in servizio all’Umberto I positivo al Coronavirus. In corso la sanificazione del reparto di Cardiologia

L’Unità di Crisi dell’ASP di Enna, coordinata dal Direttore Sanitario dr. Emanuele Cassarà, sta seguendo attentamente l’evoluzione legata alla vicenda dell’operatore sanitario catanese in servizio presso il reparto di Cardiologia dell’Umberto I e risultato positivo al Coronavirus.

L’operatore è presso il suo domicilio di Catania e non ha contatti con il personale dell’Ospedale di Enna dal 25 Febbraio scorso. Tale circostanza è giudicata positiva ai fini della probabile mancata diffusione di un eventuale contagio.

A fini precauzionali, sono sono stati sottoposti a tampone orofaringeo altri operatori sanitari e i risultati saranno comunicati a breve dal laboratorio del Policlinico di Catania.

“Tra le misure adottate – ha specificato il dr. Cassarà, alla presenza del Direttore Generale dell’ASP, dr. Francesco Iudica – non è stato effettuato il cambio turno delle otto a.m. di oggi in attesa dei riscontri di laboratorio; sono stati trasferiti, sempre per precauzione, i pazienti del reparto in altre Unità Operative, Medicina e U.O. Dolore Toracico; sono stati chiamati a prestare servizio all’Umberto I i medici della Cardiologia di Nicosia che ringraziamo per il senso di abnegazione mostrato”.

Il dr. Cassarà ha comunicato che un medico della Cardiologia di Enna è al momento ricoverato presso il Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Umberto I e si attende, anche per questo caso, il responso del laboratorio del Policlinico.

La sanificazione del reparto è in corso e l’assistenza sanitaria continua a essere garantita.

“L’Unità di Crisi istituita – prosegue Cassarà – sta osservando le indicazioni ministeriali e dell’assessorato Regionale della Salute. Sono stati predisposti accesi dedicati e si continua a diffondere il decalogo messo a punto dal Ministero e dall’Assessorato con le indicazioni dei numeri telefonici, compreso il numero verde della Regione Sicilia 80045 87 87”.