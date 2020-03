Enna: Emergenza Coronavirus, chiusi per due giorni gli uffici comunali

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, in merito al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire interventi precauzionali di sanificazione secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 04/03/2020, ha disposto la chiusura, per i giorni 6 e 7 Marzo, dei seguenti edifici comunali: piscina comunale sita in piazza Giulio Onesti, Uffici Polizia Municipale e Solidarietà Sociale sito in via della Resistenza n. 1, Ufficio Servizi Demografici siti in Viale IV Novembre, Pubblica Istruzione sita in Viale IV Novembre, Sitr e Agenda Urbana siti in Viale Diaz, Uffici Cimiteriali siti in Via S. Francesco D’Assisi, Uffici siti presso il Palazzo Chiaramonte, Ufficio Eventi sito in P.zza Umberto I, Uffici presso Piazza Coppola n.2, Uffici locali Ex ONMI.

Ha anche disposto il trasferimento della Centrale Operativa della Polizia Municipale, nei giorni 6, 7 e 8 Marzo presso il Teatro Comunale sito in P.zza Umberto I. ex. locali del Posto di Guardia.

Tutti i dirigenti del Comune di Enna dovranno provvedere all’individuazione del personale che dovrà garantire l’apertura e la chiusura degli uffici comunali sopra menzionati, a partire dalle ore 8.00 di venerdì 6 Marzo, ed alla successiva aerazione, da effettuare non prima delle 24 ore successive all’intervento, comunicando entro il 5 Marzo il relativo nominativo ed il recapito del personale alla ditta Di Nicolò Marco a mezzo PEC dinicolomarco@pec.it.