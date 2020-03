Enna: Coronavirus, tutti negativi i tamponi. Il primario di Cardiologia di nuovo in servizio

Tutti negativi i tamponi orofaringei effettuati presso l’Umberto I di Enna. Ma soprattutto risulta negativo l’esame effettuato al medico cardiologo – non un infermiere come erroneamente diffuso – ricoverato per precauzione presso il Reparto di malattie infettive del nosocomio ennese dopo avere manifestato malessere. Nessuno sarebbe dunque affetto da Coronavirus. Il medico, collega del cardiologo catanese, ha una semplice influenza.

Dunque si tira un sospiro di sollievo per tutti i pazienti ricoverati e coloro (familiari inclusi) che hanno gravitato intorno ad ammalati e pazienti e albergato nel reparto.

Già domani il primario Lello Vasco, che non necessita di un periodo di quarantena, tornerà fisicamente al timone del suo reparto per riorganizzare le attività e garantire insieme ai suoi medici intanto le urgenze.

Come già annunciato i locali sono stati sanificati.

Il medico catanese che presta servizio a Enna attualmente in isolamento presso la sua abitazione nella città etnea finirà le sue ferie, iniziate il 25 febbraio, mercoledì 11.

Nel contempo la Direzione dell’azienda manterrà alta l’attenzione attuando ogni precauzione per i cittadini.

Angela Montalto