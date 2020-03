Troina: si inaugura #SiciliainMovimento

Si chiamerà #SiciliainMovimento il nuovo spazio pubblico che verrà inaugurato venerdì 6 Marzo alle ore 21 a Troina in via Nazionale 91.

L’iniziativa è stata promossa dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Elena Pagana, che sottolinea come la nuova sede “sarà a disposizione di attivisti e cittadini e costituirà un laboratorio di idee, di cittadinanza attiva e coscienza civica, uno spazio aperto al confronto e alla partecipazione. Vogliamo scrivere così, la nostra idea di Sicilia, insieme, in Movimento”.

All’incontro prenderanno parte i portavoce del Movimento 5 Stelle e gli attivisti di tutta la provincia e non solo che, aggiunge la deputata, “hanno reso grande il Movimento”.