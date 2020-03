Enna: alla Lilt visite di endocrinologia e dermatologia

Domani, giovedì 5 Marzo, presso la sede Lilt di Enna in via Aidone 23, verranno effettuate le visite di endocrinologia dalle ore 14:30 e dalle ore 18 le visite di dermatologia.

Per info, costi e prenotazioni chiamare i seguenti numeri: 3341210894, 3882529000 e 3336106527.