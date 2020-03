Enna: Coronavirus, costituita l’Unità di Crisi

Istituita ad Enna l’Unità di Crisi Locale per fronteggiare il Coronavirus.

Il management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato la costituzione dell’Unità di Crisi composta dalle componenti sanitarie coinvolte direttamente nell’applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni riconducibili alla diffusione del Coronavirus.

L’organismo ha la funzione di attuare e coordinare le modalità operative e le disposizioni delle direttive impartite a livello regionale e ministeriale per la gestione dell’emergenza.

L’Unità di Crisi è composta dal Direttore Sanitario Aziendale, dott. Emanuele Cassarà, Coordinatore, dal Direttore Medico di Presidio, dott.ssa Angela Montalbano, dal Direttore del Dipartimento di Emergenza, dott. Renato Valenti, dal Direttore della Unità Operativa Malattie Infettive, dott. Luigi Guarneri, dal Bed Manager, dott. Calogero Vasco, e dal Direttore dell’Unità Operativa della Farmacia, dott.ssa Marika Ruscica.

I componenti garantiranno la reperibilità, in caso di emergenza, 24 ore su 24, al di fuori dell’orario di servizio e nei giorni festivi; si riuniranno, inoltre, ogni giorno, “per analizzare l’andamento dell’epidemia e affrontare eventuali problematiche a esse correlate”.

Componenti dell’Unità di Crisi sono anche altre figure sanitarie in virtù delle funzioni svolte e chiamate anch’esse a garantire la reperibilità H24: il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dott. Salvatore Madonia, il Direttore dell’Unità Operativa di Epidemiologia, dott. Franco Belbruno, del Provveditorato, dott.ssa Maria Concetta Perna, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott. Piero Nocilla, e dell’Unità Operativa Complessa Cure Primarie, dott.ssa Maria La Malfa.