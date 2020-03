Calcio: 6-0 dell’Enna all’Atletico Catania

Seconda vittoria consecutiva per l’Enna che allo stadio Gaeta ha battuto ieri 6-0 l’Atletico Catania che si è presentato in campo con soli otto giocatori.

La gara è terminata al 31’ poiché, a causa di infortuni, la formazione catanese è rimasta in campo con soli sei giocatori.

Le reti per l’Enna sono state segnate da Caputa (tripletta), Russo, Parisi e Abdala.