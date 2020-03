Enna: Coronavirus, Kore chiusa e riaperta in pochi giorni. Per Scrimali danni notevoli alla vita economica e sociale

Lo psichiatra e neuroscienziato Tullio Scrimali, direttore e fondatore ad Enna di ALETEIA Sistema, raccomanda di evitare allarmismi eccessivi e psicosi ingiustificate sulla attuale epidemia da coronavirus. In particolare, critica quanto accaduto alla Kore, l’ateneo ennese chiuso e riaperto nell’arco di pochi giorni.

Nel merito Scrimali dichiara: “Berrittella e Puglisi, Direttore Amministrativo e Rettore della Università Kore, appaiono come due personaggi privi di visione! Due giorni fa, infatti, decidono arbitrariamente di chiudere l’Università Kore con un atteggiamento superficiale, impulsivo ed allarmistico. Non c’erano – secondo lo psichiatra – valide ragioni per sospendere le attività dell’ateneo ennese. Infatti – commenta – l’Università di Catania, alla quale mi onoro di appartenere, ha continuato regolarmente le proprie attività!”.

E ancora. “La loro intempestiva decisione ha comportato danni notevoli alla vita economica e sociale di Enna. Intanto, dopo soli due giorni, ci ripensano e revocano tutto, con un nuovo decreto rettoriale! Così gli studenti, trattati come veri e propri yo-yo, vanno e tornano da casa con tutti i costi ed i disagi connessi! Vi sembra questa una condotta assennata, di dirigenti che dovrebbero essere responsabili e professionali? Io penso di no! Ora chi rifonde i danni prodotti dal loro intervento intempestivo e sbagliato? Sarei curioso di saperlo!”.

Ecco quanto ha dichiarato il professore Scrimali, presidente di ALETEIA e professore di psicologia clinica presso l’Università di Catania.