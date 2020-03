Caltanissetta: controlli dei carabinieri nel capoluogo e a San Cataldo.

Nel corso della giornata del 27 febbraio 2020, i Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta hanno effettuato numerosi controlli sui territori di Caltanissetta e San Cataldo, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e a garantire il regolare flusso stradale.

Numerose le autovetture e relativi occupanti controllati, elevate due contravvenzioni al Codice della strada poiché i conducenti sono stati sorpresi al volante di autovetture prive della copertura assicurativa, con conseguente sequestro dei veicoli.

I militari, inoltre, hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria e Amministrativa tre giovani, uno residente a San Cataldo e due a Caltanissetta, per detenzione ai fini di spaccio e possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, sequestrando circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marjuana” e 620 millilitri di metadone, detenuto in quantità superiore a quella previsto dal piano di terapia del SERT, oltre a circa 300 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute proventi dello spaccio. Altre due persone residenti nel capoluogo sono state denunciate alla Procura della Repubblica poiché, in qualità di custodi/proprietari di autovetture sottoposte a sequestro perché sprovviste di copertura assicurativa, illecitamente le alienavano o le rottamavano senza autorizzazione, sottraendole al provvedimento di confisca disposto dalla Prefettura.

Infine è stato sanzionato un soggetto, straniero, sorpreso nei pressi dell’ospedale “S. Elia” di Caltanissetta, intento a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Queste attività si inseriscono all’interno di un quadro preventivo posto in essere dalla Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, al fine di esercitare un’azione di controllo del territorio incisiva e capillare.