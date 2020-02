Enna. La Scuola Musica Ribelle Aleteia diploma i primi 11 musicoterapeuti

Domani, 27 febbraio, la Scuola Musica Ribelle Aleteia diplomerà i primi undici musicoterapeuti professionisti. Si conclude domani il primo ciclo di studi del corso abilitante di Musicoterapia nato a Enna nel 2016. Un evento importante per il Sistema Aleteia, fondato dal neuroscienziato Tullio Scrimali, che quest’anno festeggerà 30 anni dalla fondazione. La bontà formativa del corso di formazione, assicurato ai primi allievi, ha subito trovato riscontro nelle proposte lavorative ottenute dai neodottori. Alcuni di loro hanno già trovato lavoro! “Una notizia recente – annuncia il direttore Scrimali – è che una struttura del Veneto, proprio in questi giorni ha proposto un buon contratto di lavoro a uno dei nostri neodiplomati perché, lo stesso ha potuto dimostrare di avere acquisito delle tecniche innovati e avanzate come il biofeedback, Aleteia è una delle poche scuole ad aver sviluppato e utilizzare questa tecnica”. Gli allievi nella giornata di domani, presso l’auditorium Vittorio Guidano, discuteranno la tesi finale e successivamente vi sarà la proclamazione con la consegna dei diplomi.

I nuovi iscritti di Musicoterapia, il corso triennale prenderà il via venerdì ma è ancora possibile iscriversi, vengono ancora una volta da altre provincie della Sicilia, anche lontane rispetto a Enna. “Dunque un feedback positivo sulla capacità di Aleteia di essere un polo d’attrazione conosciuto in tutta la Sicilia. In grado di utilizzare la propria capacità recettiva – che si basa su una moderna foresteria – per attrarre e accogliere persone da ovunque”. Ci sono infatti iscritti che arrivano da Agrigento, Menfi e ancora dal ragusano e dal trapanese.

Venerdì partirà invece il nuovo anno di studi sia della Scuola di Psicoterapia di Aleteia sia la Scuola di Musicoterapia Musica Ribelle Aleteia. “Abbastanza soddisfacente la campagna iscrizioni di entrambe le scuole”, dichiara il direttore Scrimali. Venerdì si svolgerà dunque la prima giornata didattica e la sera la classica matricola per festeggiare i nuovi arrivati.