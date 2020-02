Enna: inarrestabile la Consolini nel basket giovanile

Con solo una sconfitta e tre vittorie consecutive, la Consolini domina anche nei piani alti del Campionato Esordienti, classe 2009-2008.

La Consolini Enna sta attraversando un momento davvero incredibile grazie alla forte passione di questi giovani ed all’assiduo lavoro del suo tecnico Francesco Milano.

Nel campionato Esordienti, iniziato con una sola sconfitta, contro Airam, la Consolini ha messo la marcia giusta ed ha conquistato tre vittorie consecutive.

La prima fuori casa contro Invicta93100, successivamente in casa venerdì scorso contro CusnCaltanissetta e due giorni fa nel derby contro gli Armerina della Grottacalda, match concluso 29 a 41 e Consolini che si porta in vantaggio nel primo scontro diretto con Grottacalda per accedere alla fase regionale del Jamboree.

Nel campionato interprovinciale tra le provincie di Enna e Caltanissetta ci si gioca non solo la vittoria dello stesso ma il passaggio al Jamboree di Giugno. Consolini e Grottacalda giocheranno per un posto tra le nove squadre che rappresenteranno la provincia di Enna.