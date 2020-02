Caltanissetta: Real Maestranza, eletto il direttivo e le cariche della categoria dei Fabbri.

La scorsa settimana si è riunita presso i locali della chiesa Santa Barbara, la Categoria dei fabbri per il rinnovo del consiglio direttivo. Erano presenti i signori Riggio Francesco, Dellutri Giuseppe, Martorana Michele, Natale Francesco, Cimino Giovanni, Cimino Lorenzo, Siracusa Antonio, Siracusa Angelo, Ambra Salvatore, Baiomazzola Michele, Andolina Calogero, Dimauro Salvatore, Gruttadauria Massimo, e Montande Giuseppe. Dopo aver proceduto alle votazioni sono stati eletti alla carica di presidente Dimauro Salvatore riconfermato per il prossimo triennio, Ambra Salvatore Vice presidente, Siracusa Angelo segretario ed infine Dellutri Giuseppe e Andolina Calogero Consiglieri. Di seguito, dopo il rinnovo del consiglio direttivo si è proceduto alla nomina delle cariche di Portabandiera, Alabardiere e Portabaldacchino per le processioni della Real Maestranza 2020. Sono stati eletti, per acclamazione Mondante Giuseppe Portabandiera, Gruttadauria Massimo Alabardiere e Baiomazzola Michele Portabaldacchino