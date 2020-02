Caltanissetta: Real Maestranza, elette le cariche della categoria dei Carpentieri e Ferraioli.

“La categoria dei Carpentieri e Ferraioli ha eletto i propri rappresentanti (Alabardiere, Portabandiera e Porta Baldacchino) per le processioni della Real Maestranza della Settimana Santa 2020.

Il Presidente della Categoria Giuseppe Tumminelli tiene a precisare che “Anche quest’anno l’elezione si è svolta in assemblea della categoria per acclamazione diretta ed all’unanimità, a conferma del clima di collaborazione di tutti i partecipanti e condivisione in piena serenità delle scelte che ci vedranno protagonisti di una festa importante per la Città di Caltanissetta, quale la Settimana Santa”.