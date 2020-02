Calcio: l’Enna vince con il Palazzolo

L’Enna torna a vincere e lo fa in trasferta a Palazzolo Acreide grazie a una rete di Caputa al ’47 della ripresa. Grande iniezione di fiducia per i gialloverdi guidati soltanto da qualche giorno da mister Roberto Torregrossa. Tre punti importanti per il morale.

La strada per la salvezza rimane comunque ancora in salita ma la vittoria di ieri fa ben sperare i tifosi.