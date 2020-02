Caltanissetta: tre extracomunitari arrestati per spaccio di stupefacenti.

I CARABINIERI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, IN DUE DISTINTE OPERAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL CAPOLUOGO NISSENO, HANNO TRATTO IN ARRESTO :

SERATA 11 FEBBRAIO 2020

DUE CITTADINI EXTRACOMUNITARI, MAFOUZE DEME, 21ENNE, SENEGALESE E MALANG DJAWARRA, 24ENNE, GAMBIANO, ENTRAMBI DOMICILIATI PALERMO, PRESSO COMUNITA’DI ACCOGLIENZA, I QUALI, SOTTOPOSTI A CONTROLLO IN QUESTA VIA ROCHESTER, SONO STATI TROVATI IN POSSESSO DI CIRCA 2 ETTI DI MARIUJANA SUDDIVISI IN DUE INVOLUCRI.

A SEGUITO DELL’UDIENZA DI CONVALIDA SONO STATI POSTI AL REGIME DEGLI ARRESTI DOMICILIARI PRESSO IL LORO DOMICILIO PALERMITANO.

SERATA 16 FEBBRAIO 2020

UN CITTADINO NIGERIANO ONYEAKACHI FIDELIS OGUIKE, 24ENNE CITTADINO NIGERIANO, DOMICILIATO A PALERMO, CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO NEL MESE DI GENNAIO, IL QUALE, NEL CORSO DEL CONTROLLO DIMOSTRAVA PARTICOLARE NERVOSISMO , AL PUNTO TALE CHE I CARABINIERI OPERANTI OPTAVANO PER ESEGUIRE UN CONTROLLO SANITARIO CHE DETERMINAVA LA PRESENZA DI 14 OVULI ALL’INTERNO DEL SUO ORGANISMO, RISULTANTI AVERE UN QUANTITATIVO DI 150 GRAMMI DI COCAINA.

A SEGUITO DELL’UDIENZA DI CONVALIDA, IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO VENIVA COLPITO DA ORDINANZA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE.