Riesi: si selezionano i finalisti de “La Scala della Moda”

Nuova tappa delle selezioni de “La Scala della Moda 2020”, il concorso nazionale di bellezza le cui finali si svolgeranno ad Enna il prossimo 4 e 5 Luglio. Appuntamento per gli aspiranti finalisti domenica 15 Marzo al ristorante-pizzeria “Bella Vista” di Riesi.

La selezione e’ organizzata da Salvatore Cilano e Filippo Barrile, reduci di riuscite selezioni tra cui, ultima in ordine di tempo, quella del 19 Agosto scorso nella piazza centrale di Pietraperzia.

A Riesi presenteranno la serata i vulcanici Emanuele Cellauro e Piera Passaro. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicali con i cantanti Simone Bellomo e Veronica Bellofiore e l’animazione a cura del “Musical Duo event” di Gaetano Bonanno e Piera Passaro.

Saranno presenti alla selezione il patron del concorso di bellezza Giuseppe Pappalardo ed il direttore artistico Joselito Pappalardo.

Per maggiori informazioni www.lascaladellamoda.com.