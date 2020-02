Enna: Asp, Calogero Russo nuovo direttore della farmacia territoriale

Il dr. Calogero Russo è stato nominato Direttore della Farmacia Territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Ne dà notizia il management dell’ASP di Enna, composto dal Direttore Generale, Francesco Iudica, dal Direttore Amministrativo, Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Emanuele Cassarà.

“Continua il percorso di consolidamento delle strutture aziendali per il raggiungimento degli obiettivi strategici – evidenzia Iudica. – La nomina di Russo conferma l’impegno nel gestire i complessi meccanismi della Farmacia Territoriale”.

Russo ha indicato come prioritari, nella continuità della sua gestione, il miglioramento della governance dell’appropriatezza prescrittiva, attraverso la collaborazione con i Distretti Sanitari, con i medici di Medicina Generale, i medici specialisti ambulatoriali e ospedalieri e la Farmacia Ospedaliera; della distribuzione per conto (DPC) dei farmaci classificati nel Prontuario Ospedale Territorio (PHT) per garantire la continuità terapeutica; lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con la Federfarma Provinciale per il corretto uso dei farmaci e per aumentare l’aderenza terapeutica dei pazienti cronici (colpiti da patologie come asma, ipertensione, diabete, BPCO); la condivisione delle banche dati delle prescrizioni farmaceutiche territoriali con il Pronto Soccorso e i Reparti di Diagnosi e Cura.

Sul fronte della riduzione della spesa farmaceutica continua il trend positivo dell’ASP di Enna. Dal 2015 al 2019, infatti, la spesa pro capite a Enna è passata da 140,73 € (a fronte di 142, 23€ in Sicilia) a 124, 66 € a fronte dei 129,30€ in Sicilia, con uno scarto del 3,59%.