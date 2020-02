Troina: anche Agrima Bio alla tappa del Treno Verde di Legambiente

Alla tappa siciliana di Agrigento di Treno Verde di Legambiente, in programma domani, giovedì 20 Febbraio, storica campagna di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali organizzata in collaborazione con Ferrovie dello Stato, ci sarà anche Agrima Bio dell’Oasi di Troina, azienda agro-zootecnica diretta da Biagio Barbagallo, che è anche vice-presidente regionale Aiab.

L’azienda opera in regime di agricoltura biologica, coltiva esclusivamente grani antichi, olio Evo Bio ed IGP, ortaggi, legumi, alleva suini ed asini e, recentemente, si occupa anche di agricoltura sociale coinvolgendo soggetti svantaggiati con disabilità secondo quella che è la mission dell’Oasi.

Un’altra eccellenza della buona agricoltura ennese, insieme al campo di germoplasma dell’Ulivo di Zagaria di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna, sarà, quindi, presente all’iniziativa di Legambiente.