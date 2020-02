Enna: Mondoperaio dona defibrillatore all’Enna Calcio

L’Associazione Mondoperaio, come annunciato nelle scorse settimane, ha donato un defibrillatore all’Enna Calcio e la consegna, da parte del presidente Salvatore Laterra, è avvenuta domenica scorso nel pre-partita tra Enna e Sporting Pedara.

L’apparecchio d’ora in avanti rimarrà a disposizione dello stadio Generale Gaeta.

“Un omaggio molto gradito, quella del defibrillatore era una nostra mancanza – hanno commentato i due presidenti gialloverdi Enzo Grippaudo e Luigi Stompo -. Ringraziamo Monodoperaio per la sensibilità dimostrata”.

“Come associazione – le parole di Laterra – abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione di tutti questo strumento, non solo per i fruitori dello stadio Gaeta, ma di tutto il quartiere circostante”.