Enna: Salvatore Maira nuovo Responsabile dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria

Il nuovo Responsabile dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, dr. Salvatore Maira, in servizio da poche settimane presso l’Umberto I di Enna, ha iniziato la propria attività anche presso l’Ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina. Un nuovo specialista, quindi, aumenterà la dotazione medica a servizio del presidio ospedaliero della città dei mosaici.

Il dott. Maira, laureato e specializzato nell’Università di Catania, dove ha anche conseguito un Dottorato di Ricerca, ha frequentato periodicamente corsi di dissezione anatomica e di tecnica chirurgica in Italia e all’estero presso l’Università di Montpellier e Nimes in Francia, Barcellona e Bruxelles. Ha collaborato alla stesura e pubblicazione di numerosi lavori scientifici e di capitoli di testi di aggiornamento specialistici.

Dal 2005 al 2012 ha prestato la sua attività professionale presso l’U.O.C. di ORL dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano, anni in cui ha perfezionato la sua formazione specialistica, apprendendo le tecniche più moderne in chirurgia testa-collo, chirurgia dell’orecchio, chirurgia mininvasiva endoscopica naso-sinusale e chirurgia della voce.

Come preannunciato dalla Direzione Aziendale al momento dell’immissione in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, “il dott. Maira ha ricevuto il mandato di rafforzare il rapporto con il territorio e di garantire l’attività chirurgica anche in sede periferica. Siamo certi che la sua professionalità e le sue doti umane arricchiranno la qualità delle prestazioni e l’offerta sanitaria erogata anche presso il Presidio Ospedaliero di Piazza Armerina”.