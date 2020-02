Enna: sabato primo appuntamento con il carnevale solidale

Ritorna anche quest’anno il carnevale solidale organizzato come sempre dall’associazione “Il Solco” in collaborazione con “Happy Smile” ed il patrocinio del Comune.

Il ricavato di questa quarta edizione sarà destinato a Vita 21 Enna, l’associazione vicina alle famiglie con figli affetti dalla sindrome di Down.

Il programma prevede due momenti, il primo sabato 22 Febbraio alle 18 alla Galleria Civica con la festa dei bambini, il secondo martedì 25 Febbraio in piazza Vittorio Emanuele con la festa conclusiva a partire dalle 17,30.

“Abbiamo lavorato con impegno – ha dichiarato il presidente dell’associazione organizzatrice Salvatore Astorina – per garantire continuità ad un evento particolarmente partecipato”.

Alla conferenza stampa di presentazione presente anche l’assessore Giovanni Contino.

“Il nostro carnevale – le sue parole – non è solo un’occasione per divertirsi, ma stimola anche la solidarietà”.