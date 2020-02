Enna: vicenda istituti De Amicis-De Simone, Dipietro “No alla fusione”

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro interviene sulla proposta di fusione dell’istituto comprensivo De Amicis di Enna con l’istituto De Simone di Villarosa.

Ecco la sua posizione.

“Ho letto – ha dichiarato – della soluzione di fusione ipotizzata dall’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione che riguarda un plesso storico ennese quale è l’Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis. In sede di Commissione Tecnica per il dimensionamento della rete scolastica avevamo individuato, all’unanimità, quale soluzione da adottare l’accorpamento con l’istituto De Simone di Villarosa. Soluzione peraltro già adottata in altri casi simili riguardanti altri istituti scolastici ennesi. Adesso sentiamo parlare di fusione e non di accorpamento. Se dovesse essere questa la scelta dell’assessorato, interverremo con forza per scongiurare questa ipotesi proposta da Palermo che significherebbe la cancellazione di un importante pezzo della storia dell’istruzione scolastica della nostra città. Già domani ci muoveremo per capire meglio”.