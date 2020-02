Enna: RMI e RdC, Di Gangi (Pd) sulla nota del dipartimento regionale del lavoro

Il segretario provinciale del Partito Democratico Vittorio Di Gangi interviene sulla recente nota del dipartimento regionale del lavoro relativa al Reddito Minimo di Inserimento (RMI) e al Reddito di Cittadinanza (RdC).

Ecco qui di seguito la nota stampa.

“Per i beneficiari del Reddito Minimo di Inserimento o Cantieri di servizio che dir si voglia la povertà rimane povertà e nemmeno il Reddito di cittadinanza allevia le loro sofferenze.

Il Dipartimento Regionale del Lavoro, con la nota 5005 del 28/01/2020, ha diramato ai Comuni delle indicazioni operative per tutti coloro che, inseriti negli elenchi beneficiari del Reddito Minimo di Inserimento (RMI), il cui onere grava sul bilancio della Regione Siciliana, risultano destinatari del Reddito di Cittadinanza (RdC), il cui onere grava sul bilancio dello Stato.

In base a tale nota a tutti coloro i quali hanno diritto al RdC va sospesa “l’erogazione del sussidio a valere sulle risorse del bilancio regionale”, in ragione del fatto che fruiscono di “una misura più favorevole”. E qui casca l’asino.

Chi ha scritto tale norma non ha preso in considerazione gli elementi fondamentali delle due misure di intervento e non si è nemmeno fatto quattro conti.

Andiamo per ordine.

Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.

La legge sul RdC ha rivisto al rialzo le nuove soglie di povertà, che per la Regione Siciliana sono vergognosamente basse, e conseguentemente il reddito minimo da garantire al nucleo familiare che si trova sotto detta soglia.

Il RMI viene assimilato dalla Regione Siciliana al reddito di lavoro dipendente (vedi nota del Dipartimento Regionale del Lavoro n. 19011 del 9/5/2007) e, pertanto, inserito nella dichiarazione dei redditi dei fruitori. A dimostrazione di ciò i Comuni interessati rilasciano regolare CUD in cui sono indicate le somme corrisposte nel corso dell’anno solare.

La nota del Dipartimento Regionale del Lavoro del gennaio u.s. non garantisce ai fruitori di percepire l’integrazione del reddito stabilito dalla legge dello Stato. Infatti, ad un soggetto sospeso dal beneficio del RMI verrebbe corrisposto dall’INPS un sussidio calcolato detraendo la quota di “reddito” percepito nell’anno precedente (derivante dalle somme del Reddito Minimo di Inserimento).

Paradossalmente, con l’applicazione della disposizione regionale un nucleo familiare composto da 4 persone riceverebbe un Reddito di Cittadinanza pari a 76,72 euro al mese a fronte di un Reddito Minimo di Inserimento pari a 823,28.

Il prospetto di seguito riportato evidenzia le differenze che si vengono a determinare con l’applicazione della nota Regionale.

Da tale prospetto si evidenzia che, qualora venisse sospesa l’erogazione del sussidio a carico del bilancio regionale, i soggetti interessati verrebbero a percepire gli importi indicati nella colonna (C), non come integrazione, bensì come unica fonte di reddito, a fronte di quella attualmente corrisposta dai Comuni ed indicata nella colonna (A).

A causa di tutto ciò molti fruitori di RMI stanno rinunciando a fare la domanda per l’integrazione mediante il RdC.

Il Partito Democratico è impegnato a garantire i diritti e la dignità dei soggetti beneficiari di una misura che interessa circa mille fruitori, di cui la stragrande maggioranza sono della Provincia di Enna.

La Regione Siciliana ha due possibilità per garantire ai beneficiari del Reddito Minimo di Inserimento di percepire l’integrazione a loro spettante:

1) Annullare immediatamente la nota Dipartimento Regionale del Lavoro 5005 del 28/01/2020 e consentire a tutti di percepire la differenza spettante con il Reddito di Cittadinanza;

2) Trovare un accordo con lo Stato per non includere nell’ISEE le somme liquidate quale Reddito Minimo di Inserimento. Tale misura consentirebbe ai fruitori di optare per il Reddito di Cittadinanza (più favorevole) e di essere sospesi dal Reddito Minimo di Inserimento”.