Caltanissetta: Diocesi, domenica 16 febbraio “Tu con me Fidanzati in Festa” nell’Auditorium del Seminario Vescovile.

Domenica 16 febbraio, alle ore 16,00, come ormai tradizione, si svolgerà “Tu con me Fidanzati in Festa”, nell’Auditorium del Seminario Vescovile (piazzetta S. Giovanni Paolo II), a cura degli Uffici Diocesani di Pastorale Familiare, Giovanile e Vocazionale, durante la quale il Vescovo Mons. Mario Russotto incontrerà le coppie di fidanzati della diocesi.

È questa una delle tappe fisse, nel corso dell’anno, a cui il Vescovo tiene particolarmente perché gli permette di relazionarsi e dialogare con tanti giovani e soprattutto con coloro che stanno progettando di costituire una nuova famiglia.

Nella nostra diocesi si investe con grande impegno nella pastorale della famiglia e questa iniziativa, che negli anni ha riscosso un successo sempre maggiore, rientra nelle attività di evangelizzazione fortemente volute dal Vescovo Mario.

All’incontro saranno presenti circa 200 coppie. Nella prima parte del pomeriggio un intrattenimento con musica, canti, danza, cabaret come si conviene ad una festa per ragazzi; saranno protagonisti anche gli stessi giovani e alcuni gruppi di fidanzati che stanno frequentando i percorsi di preparazione al matrimonio dell’Anello della Fede, che cureranno testimonianze e performances. Ci saranno inoltre degli ospiti che allieteranno la serata.

Dopo il momento di festa, alle ore 18,00, il Vescovo presiederà la celebrazione Eucaristica durante la quale consegnerà il mandato ai Tutor che hanno frequentato il corso di abilitazione per le Equipes dell’Anello della Fede.

Seguirà un momento conviviale per tutti i partecipanti a sottolineare lo spirito di condivisione gioiosa dell’evento.