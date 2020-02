Enna: Carlo Vagginelli è il nuovo segretario Inps Cgil

Carlo Vagginelli è il nuovo segretario dell’Inps Fp Cgil di Enna. E’ stato eletto dall’assemblea dei lavoratori dell’Istituto Previdenziale, iscritti al sindacato, alla presenza di Caterina Tusa, responsabile del dipartimento regionale del comparto Funzioni Centrali, e di Giovanni La Valle, segretario generale della Fp Cgil di Enna. Carlo Vagginelli è tra i vincitori dell’ultimo concorso espletato dall’Inps.

“Lavorerò puntando sull’importanza dell’attività svolta dall’Inps, rispetto al ruolo sociale che riveste, – afferma il neo segretario – per valorizzare le professionalità dell’Ente, per favorire il benessere aziendale, per tutelare i fruitori delle prestazioni Inps, siano essi aziende, pensionati, lavoratori o disoccupati”.

“La sua elezione certifica come Fp Cgil – sottolineano Tusa e La Valle – punti decisamente sulle nuove leve che hanno portato importanti energie e competenze dentro l’Istituto ed hanno infoltito gli organici decimati dai pensionamenti e da anni di blocco del turnover. Tale fine, confederale, di tutela dei lavoratori pubblici e, contemporaneamente, dei soggetti fragili, oltre che di attenzione alle imprese, è da perseguire soprattutto nelle aree interne ed emarginate, come quella ennese. In particolare – aggiungono i due sindacalisti – i lavoratori dell’INPS pagano il prezzo di anni in cui sono fortemente aumentati i carichi di lavoro e le responsabilità, in cui i lavoratori hanno provato a dare risposte nonostante forti sofferenze di organico, con pressante stress e continua rincorsa al miglioramento della performance produttiva”.

E rispetto al proprio specifico impegno a beneficio del territorio di Enna, Vagginelli assicura: “Promuoverò forme di modernizzazione e di efficientamento della macchina amministrativa per meglio rispondere ai bisogni dell’utenza e per conciliare tale finalità con il miglioramento delle condizioni di lavoro interne”.