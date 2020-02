Caltanissetta: “Questo non è amore”, campagna della Polizia contro la violenza di genere. Quattro conferenze a San Valentino.

Domani, in occasione di San Valentino, ricorrenza dedicata agli innamorati, la Questura di Caltanissetta, il centro antiviolenza “Galatea Onlus” e la cooperativa casa rifugio “Etnos”, nel quadro della campagna di informazione e sensibilizzazione condotta della Polizia di Stato “Questo non è amore”, hanno organizzato una serie di conferenze da svolgere nel Capoluogo, a Gela e a Niscemi, dedicate agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie. Il progetto, ideato e promosso dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha l’obiettivo di superare gli stereotipi e i pregiudizi per diffondere una nuova cultura di genere e aiutare le vittime di violenza a vincere la paura, rompendo la fitta rete di isolamento e vergona. Gli Istituti Scolastici interessati dall’evento sono l’I.P.S.I.A. “Galileo Galilei” e l’I.I.S.S. “Luigi Russo” di Caltanissetta (in quest’ultimo istituto la conferenza sarà svolta lunedì 17 febbraio), l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Gela e l’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Niscemi. Le conferenze saranno tenute da funzionari della Polizia di Stato della Questura e da esperti e psicologi del centro antiviolenza e della casa rifugio. Nel corso degli incontri con gli studenti saranno proiettate delle slide e sarà distribuito un opuscolo informativo realizzato a cura della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (e consultabile al seguente link https://www.poliziadistato.it/statics/12/brochure_questononeamore_2019.pdf). Gli interventi della Polizia di Stato per liti in famiglia, con donne vittima di violenza, nel territorio della provincia, nel 2019 sono stati 290, 193 nel 2018 e 210 nel 2017; 12, invece, quelli nel mese di gennaio 2020. Le persone ammonite dal Questore per stalking dal 2009, anno in cui è stata introdotta la legge 23 aprile 2009, n.38, sono 100. Ai ragazzi sarà illustrata la Legge 19 luglio 2019, n. 69, denominata “Codice Rosso”, in vigore dal 9 agosto 2019, che ha introdotto incisive disposizioni di diritto penale e processuale.