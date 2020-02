Valguarnera: arrestato 49enne per spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Piazza Armerina, hanno arrestato in flagranza di reato a Valguarnera un 49enne, originario di Palermo, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno colto sul fatto mentre cedeva una dose contenente sostanza stupefacente del tipo hashish ad un giovane del luogo.

I Carabinieri si erano appostati per controllare la zona, dove erano stati segnalati strani movimenti di persone che lasciavano presagire ad una probabile attività di spaccio. Dopo qualche minuto c’è stato l’incontro tra due uomini e, in una frazione di secondo, è avvenuto lo scambio: uno consegna i soldi, l’altro passa la busta con droga e via di fretta ognuno per la propria strada.

Tutta la scena non è passata inosservata ai carabinieri che erano appostati per mettere le mani proprio sullo spacciatore. Intervenuti immediatamente, i militari hanno subito bloccato il pusher ed anche il compratore per avere il riscontro dell’avvenuto scambio.

Dopo la perquisizione, nelle tasche del consumatore è stata trovata una dose contenente circa 11 gr. di hashish, quindi prova dello spaccio, mentre sullo spacciatore ed all’interno della sua autovettura sono stati trovati altri 40 gr. circa di hashish già suddivisi in dosi ed una dose di “cocaina” di 0,30 gr. pronte per essere vendute e la somma di 80 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Enna. L’acquirente dello stupefacente è stato, invece, segnalato alla Prefettura di Enna, quale assuntore.