Caltanissetta: nella notte sventato furto a un centro scommesse, all’arrivo delle volanti in due fuggono a piedi abbandonando un’auto rubata in movimento.

Stanotte, intorno all’una, un equipaggio della sezione volanti, di seguito a richiesta pervenuta presso la sala operativa della Questura, è intervenuto in questo Corso Umberto I, presso un’agenzia di scommesse, poiché era stata segnalata la presenza di persone sospette. I poliziotti, giunti sul posto, non hanno trovato nessuno e, dopo aver accertato che la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale non presentava alcun segno di effrazione, hanno iniziato le ricerche dei sospetti nelle vie limitrofe. Nella vicina via San Cataldo gli agenti hanno intercettato una Fiat Uno con a bordo due individui vestiti di nero e incappucciati i quali, alla vista della pattuglia, sono scesi dal mezzo, lasciandolo in movimento, e fuggendo a piedi in direzioni opposte. L’autovettura, abbandonata dai fuggiaschi, che ha completato la sua corsa impattando contro un muro, è risultata compendio di furto perpetrato poche ore prima presso Largo Barile. Nonostante le ricerche, i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il mezzo rubato è stato poi restituito al legittimo proprietario e sono in corso indagini finalizzate al loro rintraccio. A impedire il compimento dell’azione delittuosa è risultata determinante la tempestiva segnalazione pervenuta in sala operativa.