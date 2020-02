Basket: la Consolini vince il derby con la Roncalli e mantiene la vetta

Vittoria molto sofferta per i ragazzi della Consolini di Coach Milano che ha dovuto fare i conti in trasferta contro una Roncalli che ha giocato con il coltello tra i denti. Settima vittoria di fila per la squadra ennese.

“Sono contento per il risultato, un po’ meno per il gioco – dice Francesco Milano – ma ci hanno messo molto in difficoltà. Soddisfatto per Protopapa e Longi per i punti importanti e decisivi messi a referto, a testimonianza del buon momento che stanno vivendo anche negli allenamenti. Un applauso particolare lo faccio a Matteo Girone, per la gran prova di maturità ed il gran lavoro fatto vedere stasera. Avrei voluto variare più le carte in campo ma non era il caso di rischiare. Sicuramente faremo ampio turnover nei prossimi matches”.

Adesso ultima partita in casa contro Studentesca Gela ed, infine, ancora derby a Piazza Armerina contro Grottacalda per chiudere così la prima fase.