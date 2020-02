Enna: passaggio della campana al Panathlon Club, Mario Gulino nuovo presidente

Da un tecnico ad un altro tecnico. E’ il passaggio del testimone alla presidenza del Panathlon Club di Enna che nella serata di martedì 4 Febbraio ha visto il passaggio della campana e, quindi, della presidenza da Nanni Di Mario, affermato giocatore prima e tecnico successivamente di Pallavolo, a Mario Gulino uno dei più qualificati allenatori in Italia di Pallamano ed attualmente nei ranghi federali e che guiderà il Club Panathlon di Enna per i prossimi due anni.

Il passaggio ufficiale al termine dell’assemblea elettiva svoltasi all’Hotel Riviera di Pergusa.

Presente anche il vice governatore dell’Area 9 Sicilia Roberto Pregadio.

Continua così per il Club Panathlon un periodo di attività molto intensa e qualificante da un punto di vista della promozione dello sport a tutto tondo e che non è basato solamente all’attività di vertice. Infatti, se il biennio dell’uscente Nanni Di Mario è stato caratterizzato da una importante promozione dell’attività sportiva verso i disabili, tra le linee programmatiche di Gulino si è compreso che uno dei punti nodali sarà quello della promozione dell’attività motoria di base verso i più piccoli, che molto spesso viene trascurata dalle società sportive.

Ad accompagnare Gulino in questa avventura per i prossimi 2 anni una “squadra” composta Nanni Di Mario come Past Presidente, Paolo Cannarozzo Vice Presidente, Lucio Bonasera Segretario, Angelo Gatto tesoriere, Maria Assunta Milotta Cerimoniera, mentre Consiglieri, Calogero Nasonte, Luigi Scavuzzo, Anna Lattuca, Giovanni Sacco, Antonio Aveni, Ivan Randazzo, Addetto Stampa Riccardo Caccamo.

“Per me essere alla Presidenza del Panathlon Club di Enna è un onore ma soprattutto un onere – ha detto dopo la nomina Mario Gulino – perché ritengo che questo nostro club può svolgere un ruolo molto importante nella promozione dello sport e dei suoi valori in tutte le fasce d’età e della società”.