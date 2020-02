Enna: gru pericolosa in Viale IV Novembre, la segnalazione del consigliere Timpanaro

Segnalazione all’amministrazione comunale arriva dal capogruppo del Pd al Consiglio Comunale di Enna Paolo Timpanaro.

“Da diversi mesi – si legge nella nota stampa – ho inteso segnalare all’amministrazione un pericolo per l’incolumità dei nostri concittadini rappresentato dalla gru montata presso il cantiere sito presso il viale IV Novembre e che da svariati anni risulta abbandonato. La struttura rappresenta un serio rischio per tutti gli edifici che si trovano nelle immediate vicinanze ovvero: la scuola Garibaldi, l’Ispettorato Agrario oltre che per le abitazioni la viabilità ed il transito pedonale, con l’aggravante che lo stato di abbandono in cui versa il cantiere non permette la corretta manutenzione della gru e delle zavorre di calcestruzzo sospese a diversi metri di altezza”.

“Numerose le sollecitazioni e le missive inviate agli uffici comunali, – prosegue Timpanaro – ivi comprese le sedute di commissione consiliare dove ho sottoposto all’attenzione dell’amministrazione Dipietro tale evenienza. Se malauguratamente la suddetta struttura dovesse cadere i danni sarebbero incalcolabili, visto e considerato soprattutto che l’attuale situazione meteorologica aumenta di gran lunga gli agenti degradanti della struttura in oggetto. Auspico che il Sindaco nella qualità di garante della comunità ennese avvii nel più breve tempo possibile un’azione che mira a risolvere il problema ed altresì metta in sicurezza l’intera area”.