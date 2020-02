Enna: grossa buca in via Paladini

Il consigliere comunale del Pd Stefania Marino chiede anche di accogliere la richiesta di alcuni cittadini residenti ad Enna Bassa, affinchè venga sistemato il tratto di strada che da via Filippo Paladini si ricongiunge in Viale dell’Unità d’Italia, caratterizzato da una grossa buca.

“Non riusciamo ancora ad avere – le parole di Stefania Marino – un giusto equilibrio su quello che sono le piccole e le grandi esigenze di chi abita in questa città e ci chiede semplicemente di tappare una grossa buca. Fate voi !!! Nessuna critica solo una reiterata richiesta fattibilità!!”.